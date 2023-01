Parigi | bambina di 3 anni trovata morta nella lavatrice “Nessuna traccia di violenza”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’hannoin fin di vita all’interno di una. Nonostante l’intervento dei sanitari una bimba di 3non ce l’ha fatta. La piccola è stata ridopo ore di ricerche dal padre all’interno dell’elettrodomestico spento. È tutto avvenuto oggi a. Secondo gli inquirenti che hanno aperto un’inchiesta sulla terribile vicenda, i genitori – che hanno altri tre figli di 18, 16 e 7– si erano accorti della scomparsa dellaqualche ora prima. L’hanno cercata ovunque, sia in casa che per strada, tra le vie del 20esimo arrondissement, quartiere al confine orientale della capitale francesce. Solo più tardi il padre si è accorto che si trovava all’interno della, in quel momento spenta. I soccorritori, accorsi ...

