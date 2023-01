Parigi | bambina di 3 anni trovata morta in una lavatrice

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I soccorritori l'hanno estratta, ma era ormai in condizioni disperate e non sono riusciti a rianimarla. Nella famiglia ci sono altri quattro bambini. TI POTREBBE INTERESSARE

Parigi, morta bambina di tre anni trovata chiusa nella lavatrice Dramma a Parigi: la piccola, di appena tre anni, è stata estratta in condizioni disperate. Vani i tentativi di rianimarla in extremis. Sarà l'autopsia a chiarire la causa di morte della bambina rivenuta nell'appartamento di famiglia a Parigi. Secondo le dichiarazioni del padre della piccola, lo sportello della lavatrice era chiuso al ...