Pallavolo | Accademia in trasferta a Roma con la Volley Group

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima partita dell’anno per l’. Le giallorosse saranno di scena domani sera acontro la, una delicata sfida salvezza per entrambe le formazioni. Si affrontano infatti due delle quattro formazioni in zona retrocessione: l’è quartultima, ad un solo punto dalla zona salvezza e con una gara da recuperare rispetto alle avversarie,è invece terzultima e spera nel bottino pieno per entrare definitivamente in lotta con le squadre che la precedono in classifica. L‘torna in campo a distanza di quasi un mese dall’ultima gara: era il 17 dicembre scorso quando le giallorosse uscirono a mani vuoti dalladi Villaricca. Rinviata al 27 gennaio la ...