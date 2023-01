Pallamano | Mondiali 2023 | Norvegia e Danimarca avanti a tutti

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Non sono mancate le emozioni al termine della seconda giornata d’azione deimaschili di. Otto incontri si sono disputati nelle ultime ore, i primi del torneo per quanto riguarda i Gironi E-F-G-H. Iniziamo dalla primo gruppo E con le ‘semplici’ affermazioni da parte di Germania e Serbia. Il palazzetto di Katowice (Polonia) ha visto un netto dominio da parte dei teutonici e dei serbi, rispettivamente a segno per 31 a 27 sul Qatar e per 36 a 27 sull’Algeria. Situazione simile anche nella vicina Tauron Arena di Kraków. L’Argentina ha avuto vita facile imponendosi per 29 a 19 sull’Olanda, mentre non ci sono stati problemi per lache come da copione ha abbattuto per 39 a 27 la Macedonia del Nord.: Svezia e Spagna non sbagliano. ...