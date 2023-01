PALINSESTI 15-21 GENNAIO 2023 | LA SUPERCOPPA | TORNANO FAZIO | GILETTI E 4 HOTEL

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Itv Rai, Mediaset, La7 e altre tv dal 15 al 21. Canale 5 a tutto calcio tra Coppa Italia econ il derby Milan-Inter. Su Rai1 si conclude la serie “Il Nostro Generale”. Si segnalano i ritorni di Che Tempo Che Fa, Non è l’Arena e la nuova stagione di 4con Bruno Barbieri. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Le Indagini di Lolita Lobosco 2 1°TvL Il Nostro Generale 1°TvM Il Nostro Generale FINEM Cosa Mi Lasci di Te 1°TvG Che Dio ci aiuti 7 1°TvV The Voice SeniorS Tali e Quali D Wonder Woman 1984 1°TvL GF VipM Coppa Italia: Napoli-CremoneseM: Milan-InterG Coppa Italia: Juventus-MonzaV Fosca Innocenti 2 1°TvS C’è Posta per Te Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Fire Country 1°TvL Boss in IncognitoM ...

