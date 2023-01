Palermo | Corini | «Mercato? Verre e Tutino sono giocatori importanti | ma…»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Eugenio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia Eugenio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «, ma ne discuterò quando saranno ufficiali. Mi aspetto qualcosa per la prossima settimana. Azzi invece lo avevamo seguito, ma ha fatto una scelta diversa e la rispettiamo e ora cerchiamo un giocatore altrettanto importante. Cessioni? C’è stata una valutazione e abbiamo fatto, in sinergia con la società, delle scelte. Ci siamo presi questa responsabilità, sapevamo di perdere qualche giocatore in difesa, ma l’idea era avere meno calciatori in organico. Può capitare di non avere ...

Eugenio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia Eugenio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. MERCATO - "Verre e ...... in occasione del pareggio interno per 1 - 1 con ildeterminato dalle reti di Galazzi per i ... che a sua volta - in estate - aveva sostituito Eugenio, chiamato a rilevare Filippo 'Pippo' ...Fabrizio Castori non si nasconde e, provando a leggere il momento di fiducia del suo Perugia, è molto deciso in conferenza stampa: "Dobbiamo assolutamente vincere per tirarci fuori dai bassifondi dell ...PALERMO - Si ritorna in campo mentre l’attenzione dei tifosi rosanero è rivolta alle tante voci di mercato che si rincorrano sul web e sulla carta ...