Palazzo Reale di Napoli | il 2022 anno record con oltre 340 mila ingressi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSono stati 341.321 i visitatori che hscelto ildinell’appena concluso. Un aumento diil 25% rispetto al 2019,che prima dell’emergenza sanitaria per il Covid aveva fatto registrare un numero distraordinario, in coincidenza con un picco di presenze in città rispetto al periodo precedente. Molti di più i fruitori del Giardino Romantico, al quale è possibile accedere gratuitamente tutti i giorni della settimana per trascorrere una pausa dall’animazione del centro storico all’ombra dei monumentali alberi di un’intima area verde di impianto ottocentesco. Un luogo, reso fruibile anche nelle calde notti d’estate, ospitando la rassegna di incontri e spettacoli del Summer Fest, con ...