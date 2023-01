Pagelle Napoli-Juventus 5-1 | Kvaratskhelia e Osimhen danno spettacolo | Bremer horror

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Vittoria straripante deldi Luciano Spalletti nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Al Maradona gli azzurri infliggono un pesante 5-1 alladi Massimiliano Allegri. Di seguito ledi OA Sport.Meret: 6. Primo tempo inoperoso fino agli ultimi minuti quando prima raccoglie dalla rete il pallone del goal juventino (sul quale non ha responsabilità diretta) che dimezza lo svantaggio, nel recupero vola invece per sventare l’involontaria deviazione di Rrahmani sull’iniziativa di Chiesa. Di Lorenzo: 6. Sulla destra è un pendolino costante, partecipa attivamente anche all’azione che porta al vantaggio dei suoi, ordinato anche in fase difensiva. Rrahmani: 6,5. Prova solida quella dell’ex difensore dell’Hellas Verona che coordina con precisione la linea di difesa. ...