Pagelle Napoli-Juventus 5-1 | i voti | Osimhen demolisce i bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Idi, ledella partita: una gara praticamente a senso unico che ha visto gli azzurri dominare. juvedipendenzaUna gara maschia, “tosta”, quella vistasi al Diego Armando Maradona tra. Prima e seconda della classifica di Serie A sono scese in campo per il big match che ha aperto la diciottesima di campionato. Ad avere la meglio è il, grazie cinque reti! Una partita andata secondo il copione ipotizzato alla vigilia, con ilche ha avuto in mano il pallino del gioco e lache si è difesa con ordine e solidità, provando poi a ferire in ripartenza gli azzurri di Luciano Spalletti. Non ha sortito alcun effetto la tattica preparata da Allegri però, che dopo 8 vittorie ...