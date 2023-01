Padova | Gara da Non Fallire

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Juve Next Gen è in cerca di una rinascita. La squadra bianconera è stata travolta da una serie di quattro sconfitte consecutive, una tendenza che deve essere invertita al più presto. A dare la carica è il tecnico Massimo Brambilla, che ha parlato della partita contro il Pordenone e della prossima sfida contro il. Juve Next Gen, le parole di mister Brambilla Mister Brambilla ha chiesto ai suoi di imparare dagli errori fatti, e di continuare a giocare con convinzione e spirito offensivo: “Come detto dopo nell’ultimo post partita, secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, contro una squadra forte. Nel secondo tempo abbiamo preso noi in mano il gioco perché loro si sono abbassati e noi abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il gol annullato è molto dubbio, ma secondo me la partita è stata fatta bene, poi sui due episodi dei gol sicuramente ...