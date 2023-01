Ospedale San Pio | intervento salvavita su un bimbo di 9 anni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn eccezionalechirurgico: un bambino di 9è stato salvato grazie al tempestivodei medici dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Domenica 8 gennaio il piccolo è giunto in condizioni disperate al Pronto soccorso del San Pio: durante una partita di volley ha battuto la testa contro la rete, procurandosi un trauma cranico e perdendo i sensi, entrando in un coma. Trasportato al Pronto Soccorso i sanitari hanno immediatamente effettuato una tac, in seguito alla quale è stata riscontrata una emorragia cerebrale. Allertato il Prof. GiovParbonetti Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Direttore U.O.C Neurochirurgia , il bambino è stato sottoposto ad undi craniotomia (svuotamento dell’ematoma) ...

