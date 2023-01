Osimhen nella storia della Serie A | è il secondo a riuscirci

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Match spumeggiante allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli di Spalletti è arrivato addirittura sul doppio vantaggio primamarcatura di Angel Di Maria. La rete che ha aperto le danze nel corso del match è stata quella di Victor, che con la marcatura di testa realizzata questa sera ha raggiunto quota 11 reti in campionato (attualmente primoclassifica marcatoriA). Con questo gol ha rotto l’imbattibilità di Szczesny e ha siglato un nuovo record. VictorNapoli Juventuseguaglia Weah, superati 10 gol Victordiventa infatti ilcalciatore proveniente dal continente africano a segnare almeno dieci reti per tre stagioni consecutive. Prima di lui ci era ...

Al 39' rete di Khvicha Kvaratskhelia! Politano serve di primain profondità. Bremer interviene ma lascia il pallonedisponibilità del nigeriano, che appoggia orizzontalmente per ...... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, ... le figurine Panini cambiano veste: presentato nuovo albumnuova collezione presente la Serie A, ...13' - OSIMHEN! Occasione per gli azzurri con il nigeriano che supera Bremer ma poi non si trova nella posizione giusta per tentare il tiro, prova il pallonetto ma senza successo. 12' - Primo corner ...Napoli e Juventus si stanno affrontando in questi minuti al Maradona. Sfida intensa e con emozioni da ambo le parti.