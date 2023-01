Orrore a Parigi | una bambina di tre anni è stata trovata morta in una lavatrice

ilGiornale.it

La piccola è stata trovata all'interno dell'elettrodomestico dal padre giovedì sera, dopo che la famiglia, al termine della cena, notando la sua assenza l'aveva cercata sia in casa sia nel vicinato . ..., una bimba di tre anni è stata trovata morta all'interno della lavatrice di casa. Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, sarebbe stato il papà a trovarla dopo che l'intera ... Orrore a Parigi: bimba di 3 anni trovata morta in una lavatrice PARIGI. Orrore a Parigi dove una bambina di tre anni è stata trovata morta in una lavatrice in un appartamento del 20esimo arrondissement. "A prima vista la bambina non… Leggi ...Dopo un paio d'ore, intorno alle 22.30, è stato il padre ad aprire la lavatrice trovandovi dentro la bimba ormai esanime e chiamando i soccorsi.