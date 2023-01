Orrore a Parigi | bimba di tre anni ritrovata morta dentro la lavatrice A scoprire il corpo è stato il padre

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Una bambina di treè stata trovata senza vita all’interno di una, in Francia. Lo ha reso noto la procura della capitale francese che ha aperto un’inchiesta per ”cercare di individuare le cause del decesso”. Come spiega l’emittente Bfmtv, èildella vittima a ritrovare la bambina nella, che era spenta, dopo diverse ore di ricerche che hanno coinvolto tutta la famiglia della piccola. Lanon mostrava segni di percosse ”A prima vista la bambina non mostrava segni di percosse”, ha detto a Bfmtv una fonte della polizia a condizione di anonimato. I soccorsi giunti sul luogo del ritrovamento non sono riusciti a rianimare la bambina. Stando alle prime informazioni il decesso potrebbe essere avvenuto per soffocamento, ma sarà ...

... la ricostruzione della tragica vicenda La tragedia si sarebbe consumato giovedì 12 gennaio alle 22:30 , giorno in cui la bimba aveva festeggiato il suo compleanno in un appartamento di. ...Roma, 13 gen - Una bambina trovata morta in una lavatrice. È la terrificante, agghiacciante scoperta che un padre ha fatto oggi, dopo aver cercato la piccola per tutta la casa. La notizia, riportata ... Orrore a Parigi: bimba di 3 anni trovata morta in una lavatrice Una bambina di 3 anni è morta a Parigi, soffocata dentro la lavatrice di casa. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarla. È stata aperta un'inchiesta per appurare la ...Sta facendo il giro del mondo intero la notizia arrivata questa mattina dalla Francia. Un’inchiesta per scoprire le cause della morte della piccola è stata aperta dalla procura di Parigi : una bambina ...