Orrore a Parigi | bambina di tre anni trovata morta in una lavatrice

Roma, 13 gen - Una bambina trovata morta in una lavatrice. È la terrificante, agghiacciante scoperta che un padre ha fatto oggi, dopo aver cercato la piccola per tutta la casa. Orrore a Parigi dove una bambina di tre anni è stata trovata morta in una lavatrice in un appartamento del 20esimo arrondissement. "A prima vista la bambina non presentava tracce di percosse", ha detto una fonte locale.