Oroscopo Paolo Fox settimana | le previsioni dal 14 al 20 gennaio 2023

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Anche per questatornano ledell'diFox pubblicate dalla rivista DiPiù Tv per ladal 14 al 20. Il Cancro sarà troppo critico, mentre il Sagittario avrà voglia di trasgredire. Vediamo tutti i consigli delle Stelle per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – Arriva la passione grazie a Venere che è tornata favorevole. Le tensioni degli ultimi mesi si possono risolvere ed anche i cuori solitari o coloro che escono da una delusione possono provare sensazioni speciali. Le coppie ora stanno meglio, ma dovrete organizzarvi meglio in quanto siete troppo indaffarati e la sera potreste arrivare eccessivamente stanchi. Alcune questioni legali non sono ancora state risolte, ma in primavera qualcosa di importante potrebbe ...

