Oroscopo Paolo Fox Sabato 14 Gennaio 2023 | Vergine tranquilla

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’diFox per oggi,14Ariete Bando alle complicazioni! Anche quelli più innamorati potrebbero fare un passo indietro, oppure, contrariamente alla natura del segno, potrebbero rimanere in silenzio. E questi contrasti, questi disagi, possono riguardare anche le coppie di lunga data, e vanno gestiti con molta attenzione, altrimenti si rischia di dare spazio a complicazioni inutili. I rapporti inutili sono già chiusi. Ricordo sempre che questo è un anno che porta nuovi interessi, attività, ma anche situazioni che finiscono, che cambiano all’improvviso. Quindi, bisogna tenersi pronti a vivere qualche emozione in più. Toro Giornate positive, ideali per avvicinare l’amore, per sentire battere forte il cuore. E molti di voi hanno bisogno di ritrovare un po’ di equilibrio da questo ...