Orlando Bloom ne “Il Signore degli Anelli” | l’elfo che divenne eroe

(Di venerdì 13 gennaio 2023)nasce a Canterbury il 13 Gennaio 1977. Il suo primo ruolo da coprotagonista arriva nel 2001, appena terminata l’accademia. Viene scelto per il ruolo di Legolas nella trilogia, che diviene famosissima, de Ildi J.R.R. Tolkien. Comprenderà tre film: La Compagnia dell’Anello, Le due Torri e Il ritorno del Re. Per entrare a pieno nel suo personaggio prende addirittura lezioni di tiro con l’arco. Il Pro’s Star Meter dell’Internet Movie Database proclamal’attore più bello nel Gennaio 2002, un mese dopo la distribuzione nelle sale del primo film, La Compagnia dell’Anello. Nel 2004,viene nominato da People come migliore attore fra i più belli di Hollywood. Con la sua partecipazione a Il ritorno del ...

Spettakolo.it

La serie fantasy - drama Carnival Row cone Cara Delevingne sta per tornare con la sua seconda e ultima stagione . Amazon Studios e Legendary Television hanno appena rilasciato il trailer ufficiale e il poster della nuova ...La stagione di 10 episodi vede l'ex ispettore Rycroft Philostrate () continuare a fare progressi in un'indagine su un omicidio mentre la sua ex amante Vignette Stonemoss ( Cara ... 13 gennaio 1977, nasce Orlando Bloom Orlando Bloom nasce a Canterbury il 13 Gennaio 1977. Il suo primo ruolo da coprotagonista arriva nel 2001, appena terminata l’accademia. Viene scelto per il ruolo di Legolas nella trilogia, che ...Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e il poster della seconda e ultima stagione della serie fantasy-drama Carnival Row con Orlando Bloom e Cara Delevingne. Sinossi: In un mondo fantastico in c ...