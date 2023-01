Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro | ecco cosa pensano i vipponi su di loro

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 13 gennaio 2023)Dalfanno parecchio parlare di. Non solo fuori dalla casa. Anche gli stessi concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno commentato questo rapporto spiegando chenedi. Scopriamo insieme ilpensiero.del rapporto traDalI concorrenti del GF Vip 7 parlano spesso e volentieri di quantosia gelosa di. Perché? Soprattutto per via dell’amicizia che Dalha istaurato con Nicole Murgia. Milena Miconi pensa che il vippone sia una persona molto ...