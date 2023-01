Oriana e Daniele chiusi nell’armadio al GF Vip | poi la lite e l’ammissione del bacio – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 13 gennaio 2023)Dal Moro ha confermato a Davide Donadei di aver baciatoMarzoli. Tra la (quasi) coppia del Grande Fratello Vip è scattato pure il nuovo litigio per via di un “detto non detto” che ha infastidito il veneto.: poi la“Io mi sono stufato di questi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.