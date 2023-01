La Gazzetta dello Sport

Stefanoha deciso che questo è il momento. Il momento in cui una stagione si decide, in cui non si può far finta di nulla e gli errori vanno fatti notare. Troppo brutto il Milan visto mercoledì sera in ...Da qui prende spunto l'avvelenata del tecnico campione d'Italia: altro che il compassato Padre. I nerazzurri vivono di fiammate, come la vittoria alla ripresa proprio sul Napoli, per poi ... Ora Pioli chiede sacrifici al Milan: da Leao a Theo, è deluso dai suoi big Il Milan, dopo la scorsa grande stagione disputata, si prepara a una nuova sfida contro il Lecce nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.Il Milan, dopo la scorsa grande stagione disputata, si prepara a una nuova sfida contro il Lecce nel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...