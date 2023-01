Open Arms | Conte | con Salvini ero in disaccordo sui migranti

Adnkronos

11.58,Salvini:"Ho difeso l'Italia" "Rischio 15 anni per aver difeso l'Italia": così Matteo Salvini entrando a Palermo nell'aula del processo sulla vicenda. Il leader della Lega è ...La denuncia disul sottomarino della Marina Militare Il colpo di scena però arriva da Bongiorno: 'È già pronta e sarà depositata lunedì in sei procure della Repubblica una denuncia'. Di ... Open Arms, nuova udienza processo a Salvini Palermo, 13 gen. (askanews) - 'Ricordo di avere scritto due volte al ministro Salvini. La prima volta dissi che non si potevano respingere i ...«Oggi sono per l’ennesima volta a Palermo, nell’Aula Bunker dell’Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo OpenArms. Rischio fino a 15 anni di carcere per avere difeso l’I ...