Open Arms | riparte il processo a Salvini | “Rischio 15 anni di carcere per aver difeso l’Italia”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “fino a 15dipere i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge”: Matteoparla ai suoi follower su Facebook prima di entrare nell’Aula Bunker dell’Ucciardone di Palermo, dove riprende oggi ilper il caso. L’allora ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio, per none autorizzato nell’agosto 2019 lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave ong. In aula anche l’ex premier Giuseppe Conte e gli ex ministri Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, ascoltati come testimoni dell’accusa. L’allora presidente del Consiglio ha ricostruito il clima di quei giorni: “Non ricordo delle ...

Adnkronos

... la seconda invece che c'erano sei paesi europei che avevano confermato la disponibilita' alla redistribuzione dei migranti dell'. Non ero d'accordo con lui e il clima era incandescente'. Lo ...Avrebbe, secondo l'accusa, illegittimamente negato alla ongcon 147 profughi salvati in mare ad agosto 2019 di approdare a Lampedusa e altrettanto illegittimamente avrebbe tenuto a bordo i ... Open Arms, nuova udienza processo a Salvini Sono arrivati all'aula bunker di Palermo poco dopo le 9, Matteo Salvini e l’avvocato Giulia Bongiorno. All’Ucciardone va in scena una nuova udienza del processo… Leggi ...SICILIA - "Oggi sono per l'ennesima volta a Palermo, nell'Aula Bunker dell'Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo Open ...