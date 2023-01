Open Arms | oggi riprende processo a Salvini

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) -ila Matte, accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio, per non avere autorizzato nell'agosto 2019 lo sbarco di 147 migranti a bordo della navesono attesi l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro Luigi Di Maio che dovranno deporre i aula alll'Ucciardone di Palermo.

Oggi riprende a Palermo il processoin cui il leader della Lega deve rispondere di accuse pesantissime, come sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Ci fu un tira e molla e i ...Domani, a Palermo, è prevista l'udienza del processo. Attesi Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese . Lo rende noto la Lega. "Sarà particolarmente interessante, - si spiega - anche alla luce delle recenti rivelazioni sul sommergibile ... Open Arms, venerdì 13 gennaio nuova udienza a Palermo del ... L'ex premier e i ministri oggi compariranno in aula a Palermo. Da risolvere il giallo delle intercettazioni rimaste in un cassetto ...Il leader della Lega e attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio per i fatti dell’agosto 2019, all’epoca ministro dell’Interno nel Gove ...