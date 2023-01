Open Arms | conclusa udienza ministri Governi Conte I e II

Agenzia ANSA

La vicenda risale all'agosto del 2019, quando l'allora ministro dell'Interno e vicepremier costrinse l'ong spagnolaad attendere 19 giorni davanti al porto di Lampedusa prima di permettere ...La deposizione di Conte leggi anche Udienza, Salvini: "Non ho messo a rischio salute di nessuno" 'Non ricordo che qualcuno mi abbia parlato di possibili accordi tra lae gli ... Open arms: Salvini, rischio 15 anni per aver difeso l'Italia Il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini è a Palermo per il processo Open Arms. Sulla sua pagina Facebook scrive: “Oggi sono per l’ennesima volta a Palermo, nell’Aula Bunker dell ...Migranti, Luciana Lamorgese: "Dalle ong solo il 15% degli arrivi, Tripoli ha sempre concesso il Pos ma non sono mai avvenuti sbarchi in quel porto” ...