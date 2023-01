Ong - migranti | il vero ' pull factor' che sbugiarda il duo Meloni - Piantedosi

... scatta la guerra contro le: Meloni accontenta Salvini, morte e deportazione L'incontro segreto ...Salvini denunciati a l'Aja per 'crimini contro l'umanità' per gli accordi con la Libia sui......che scarica su Salvini ogni responsabilità per quanto accaduto alla Open Arms e aia bordo. Il leader dei 5 Stelle spiga di aver chiesto lo sbarco immediato dei minori soccorsi dallain ...PALERMO (ITALPRESS) – Nuova udienza nell’ambito del processo Open Arms, nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.Rinnega l’operato del governo che guidava da Palazzo Chigi. Giuseppe Conte è il grande protagonista della giornata odierna nell’aula ...