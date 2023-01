Ong a Salvini | tavolo per limite 30 km h nelle città

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'istituzione delle30 è il provvedimento più innovativo ed efficace per contrastare l'incidentalità sulle strade urbane, in quanto coniuga una drastica riduzione delle stragi stradali, l'integrazione tra le diverse composizioni modali di trasporto, …

... in cui l'ex ministro dell'Interno Matteoè imputato per sequestro di persona e omissione ...decisione di negare un porto a 147 migranti che nell'estate 2019 vennero salvati dalla nave della...... ritengo che in un processo che si sta verificando se era corretto o meno il provvedimento del ministerodi vietare l'ingresso perché si riteneva l'come avente a bordo dei potenziali ...Nuova udienza a Palermo, il leader della Lega è accusato di sequestro di persona. Sul banco dei testimoni, oltre all'ex premier, anche Di Maio e Lamorgese ...Luigi Di Maio punta il dito contro Salvini nel processo Open Arms in cui risulta imputato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. "Non capivamo ...