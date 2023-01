Omissione | Denunciamo Braccio di ferro Ong-Salvini sul sottomarino fantasma

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Battaglia tra le parti sul video del primo agosto 2019 effettuato da undella Marina italiana e che riprende il primo intervento di Open Arms. Per l'Ong ilè colpevole didi soccorso, la difesa dipunta contro la sparizione del video tra le carte

ilGiornale.it

di soccorso, poiché il mezzo era sequestrato e non assicurato. Ora mi ritrovo con una ... Le parole di Francesco Emilio Borrelli "Sono anni chel'estrema pericolosità del ......un esposto alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di disastro colposo e... Noiquello che accade e chiediamo l'accertamento delle responsabilità a livello sia ... "Omissione", "Denunciamo". Braccio di ferro Ong-Salvini sul ... Gianclaudio Dalla Benetta è indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso. L’ex bancario 71enne ha trovato Gabriel Da Silva, il suo amante 27enne, morto sul letto con un sacchetto di plastica ...L'anziano è accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Il sudamericano era suo ospite da qualche giorno ...