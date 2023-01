Omar Neffati trovato morto in casa | gli amici del 27enne sui social | ‘Ti porteremo sempre nel cuore’

(Di venerdì 13 gennaio 2023)è statonella suadi Sutri. Ilera il portavoce del Movimento italiani senza cittadinanza. Un giovane attivista impegnato nel mondo della politica che nonostante la sua giovane età faceva sentire la sua voce. L’allarme è stato dato da alcuni conoscenti che, nonostante i tentativi, non erano riusciti a mettersi in contatto con lui. Le Forze dell’ordine sono intervenute subito e una volta entrate in, hanno potuto solo constatare che pernon c’era già più niente da fare. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118.era di origini tunisine ma era cresciuto in Italia Ilera di origini tunisine ma era arrivato in Italia quando ...

ilmessaggero.it

Tragedia a Sutri, in provincia di Viterbo, dove il 27enneè stato trovato senza vita nella sua abitazione. Un giovane conosciuto e benvoluto, portavoce del "Movimento italiani senza cittadinanza" e in prima fila per la difesa dei diritti. A dare ...SUTRI - Tragedia a Sutri dove un giovane di 27 anni,, è stato trovato morto in casa. L'allarme è scattato ieri sera quando alcuni conoscenti, non riescendo a mettersi in contatto con lui, hanno chiamato i soccorsi. All'arrivo del 118 nella ... Trovato morto Omar Neffati, ventisettenne. Da anni si batteva per i diritti di cittadinanza Il 27enne è stato trovato senza vita nella sua casadi Sutri Vicino ai Giovani dem, è stato protagonista di numerose battaglie studentesche. Il ...Omar Neffati è morto. Il 27enne di origini tunisine molto impegnato in politica è stato trovato senza vita ieri sera nella sua casa a Sutri. A trovare il corpo del ragazzo i ...