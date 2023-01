Olimpiu Morutan | un talento cristallino per il Pisa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La Serie B, dopo la sosta, è pronta a ripartire. Nella prima parte di campionato l’equilibrio, come dimostra la classifica molto corta, l’ha fatta da padrone. Spesso, infatti, ci è voluta la giocata del singolo per risolvere le partite. Uno dei giocatori più decisivi da questo punto di vista è stato sicuramentedel. Il trequartista rumeno è arrivato in Toscana la scorsa estate dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I toscani, nonostante il riscatto del calciatore sia fissato a ben 5,5 milioni, sono riusciti ad accaparrarsi un vero gioiello., unal servizio del ...

