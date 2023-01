Olimpia Milano-Žalgiris | Eurolega | programma e diretta tv

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Al Mediolanum Forum di Assago l’è obbligata a trovare un successo che manca da 3 partite per non compromettere la rincorsa alla zona playoff. Nel capoluogo lombardo, però, arrivano i lituani dello, che la propria posizione dei playoff, invece, hanno bisogno di blindarla con una vittoria a causa delle vittorie di ieri da parte di praticamente tutte le big (ad eccezione del Monaco). Il via ad, valevole per la 19esima giornata di, è inalle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre Momento no dei milanesi, che con le 3 sconfitte rimediate nelle ultime 3 uscite fra campionato edhanno in parte vanificato quanto di buono avevano fatto nelle ...

Sky Sport

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv- Zalgiris , sfida valida come diciannovesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Due sconfitte di fila, arrivate al termine di prestazioni non all'altezza, hanno fatto ...I biancorossi tornano al Forum dopo la sconfitta di Berlino, ora per i play - off serve ... Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Ottavo posto per la Pallacanestro Ciriè alla ventisettesima edizione del torneo “La Befana Gioca a Basket, Memorial Matteo Bianchi” dedicato alla categoria Under 13 maschile. Dal 4 al 7 gennaio le pal ...Marco Ramondino, coach della Bertram Derthona, all'antivigilia della sfida al Forum di Assago contro l'Olimpia Milano valida per la 15a giornata di serie A (palla a due ore 18:00 ...