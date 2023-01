Olbia | il caso della 60enne uccisa per incassare il suo reddito di cittadinanza

(Di venerdì 13 gennaio 2023)invalida Rosa Maria Luisa Bechere, si erano perse le tracce circa 45 giorni fa. La donna era sparita dalla sua abitazione di Via Petta a, nel rione San Nicola. Svolta nel. Secondo gli inquirenti, la donna sarebbe statae fatta sparire da una coppia, con il fine di rubarle le carte Bancoposta e Postepay, usate per accreditare ildi. La ricostruzione dei fatti La carta di identitàad-Photo Credits :lanuovasardegna.itSecondo la ricostruzione dei fatti, la coppia avrebbe prima provocato il ricovero in ospedaledonna, somministrandole diversi farmaci. Questi ultime le avrebbero limitato le ...

La vicenda Dalle prime ricostruzioni, la 42enne di Giovanna Meloni e il compagno 49enne ... I carabinieri, in ogni, stanno continuando con le indagini e hanno perquisito le diverse abitazioni ... La donna scomparsa a Olbia è stata uccisa: indagata una coppia I due sono accusati di aver approfittato della disabilità della vittima per sottrarle reddito di cittadinanza e risparmi sul conto corrente, per poi ucciderla ...