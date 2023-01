“Oggi è un altro giorno” | Serena Bortone parla della sua malattia | fan preoccupati

Leggi su tvzap

(Di venerdì 13 gennaio 2023) News tv. “è un”,sua. Classe 1970, laè una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana. Dopo aver preso parte a programmi come Ultimo minuto, Agorà e Tutti salvi per amore, dal 2020 è tornata su Rai 1 con il suo programma di intrattenimento pomeridianoè un. Nel corsopuntata del 12 gennaio 2023,ha avuto l’occasione di fare per la prima volta chiarezza su quello che le è davvero successo negli ultimi giorni, un problema di salute che tanto sta tenendo in pensiero il pubblico da casa.Leggi anche –> ...