Nuovo colpo di scena sulle accise. I benzinai "congelano" lo sciopero. E la sinistra rosica

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lodeiè "congelato". Un vero e propriodidopo che le prime notizie in arrivo dal tavolo di confronto con il governo riferivano di sindacati decisi a confermare l'astensione dal lavoro dei prossimi 26 e 27 gennaio. «Abbiamo apprezzato il chiarimento avuto con Governo che ripristina una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l'aumento dei prezzi, né per le eventuali pretese speculazioni di cui si è parlato. Per quello che riguarda le organizzazioni dei, le polemiche finiscono qui. Ora è il momento di lavorare seriamente per restituire efficienza e piena legalità alla rete». Lo affermano con una nota congiunta Faib, Fegica, Figisc/Anisa al termine dell'incontro con il Governo. Le sigle associative fanno sapere che: «Già nei ...

