Nuovi metodi innovativi per derubare le persone dei loro soldi e delle loro informazioni personali

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I truffatori online utilizzano una “vecchia borsa di trucchi”, ma stanno anche cercando di trovare . Anche se sei ben informato sulla privacy online, dovresti rivedere il seguente elenco di schemi insidiosi che dovresti tenere d’occhio. 1. Truffe legate all’occupazione Anche con una disoccupazione bassa, potresti avere difficoltà a trovare un lavoro adatto alle tue capacità, esperienza e altri fattori, come la posizione. È facile sentirsi come se stessi combattendo una dura battaglia. Ecco perché è particolarmente frustrante quando ti imbatti in un lavoro che sembra la soluzione perfetta, solo per scoprire che si tratta di una truffa. Le truffe sull’occupazione possono essere subdole e assumere forme diverse. Da annunci di lavoro falsi a pratiche di assunzione fraudolente, è importante prestare attenzione a qualsiasi segnale di allarme che potrebbe indicare che hai a che fare ...