Nuove nevicate a Pramollo | si scia in tutto il comprensorio

Leggi su udine20

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Rispetto ad altri poli sciistici, continuano ad essere molto buone le condizioni delle piste a Nassfeld, grazie anche alle recentiche hanno mantenuto l’altezza del manto sulle piste a 80 cm. Gli impianti di risalita in funzione, tra cabinovie, skilift e seggiovie, sono 28 su 30 consentendo di raggiungere tutte le aree deldove le piste aperte coprono 70 km, da scegliere tra varie tipologie di percorso sia per difficoltà che lunghezza. Attualmente sono 17 quelle si snodano per oltre 2 km (con i suoi 5400 metri, la più estesa è la Carnia-Abschnitt 1). L’elenco completo dei tracciati, con nome, lunghezza, status è consultabile al link piste del sitoweb www.nassfeld.at È il momento ideale quindi per tutti gli appassionati e, in particolare, per le famiglie con bambini al di sotto dei 10 anni che possono ...