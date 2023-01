Nuoto | ufficializzato il calendario del Mondiale a Fukuoka

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La World Aquatics hail programma dei ventesimi campionati mondiali delle discipline acquatiche che si svolgeranno aa luglio. Si partirà con ilartistico il 14 luglio con la routine individuale del tecnico femminile. Il sincronizzato durerà fino al 22 luglio al Marine Messe Hall B. Stesse date per i tuffi, che cominceranno con i preliminari del trampolino da un metro femminile. Il programma dei tuffi si estenderà sino al 22 luglio alPrefectural Pool. Poi si passerà alla pallacon le fasi preliminari dal 16 al 21 luglio al Marine Messe e la seconda fase dal 23 al 29 luglio, giorno della finale maschile. Si termina in piscina con ilprotagonista dal 23 al 30 luglio al Marine Messe Hall A, che sarà anticipato dalin ...

Sono passati due anni da quando hannola loro relazione: l'ex nuotatrice ha reso ... confessando che se non fosse stato per lui avrebbe lasciato ilmolto prima. A un anno dalla ...Quella odierna è una giornata storica per ilartistico: il CIO hache gli uomini potranno gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo potranno fare all'interno della squadra, che dunque non sarà più composta esclusivamente ...La World Aquatics, già Fina, ha ufficializzato il programma della XXesima edizione dei mondiali di nuoto che si svolgeranno a Fukuoka nel prossimo luglio a distanza di ventuno anni dalla precedente ed ...L'Italia può davvero ambire a una medaglia olimpica con la squadra di nuoto artistico Bisognerà capire quanto il nuovo innesto potrà effettivamente alzare il livello complessivo della squadra e di qu ...