Notti magiche al Maradona | quando le partite iniziano giorni prima

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Era il 2018 e si giocava a Torino, i tifosi del Napoli in quell’occasione non potevano essere tutti al fianco della maglia azzurra, in città però si respirava la stessa identica sensazione che da lunedì si assapora tra le stradine napoletane. Sguardi d’intesa tra la gente, per tutti un unico pensiero, dal mattino fino alla sera,si riposa la testa sul proprio cuscino, l’unico a conoscere desideri e segreti. L’ansia che però alla fine riesce sempre a prevalere, riuscire a non pensare fino a ritrovarsi ancora una volta a vedere su Youtube un vecchio precedente tra Napoli e Juventus, così da stemperare la tensione. Non funziona. Questa volta davanti c’è il Napoli, questa volta manca ancora tanto tempo all’ultimo triplice fischio, la sensazione però è la stessa di quel 22 aprile 2018, una data impressa nella testa dei tifosi azzurri quasi come la vittoria di ...