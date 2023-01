Notte di terrore per Roberta Martini | legata e rapinata in casa l' ex modella e imprenditrice

Corriere dello Sport

di paura per Roberta Martini . Tre rapinatori sono entrati lascorsa nell'appartamento milanese della influencer (ha quasi 500 mila follower su Instagram) ed ex modella e imprenditrice nel settore della moda. I tre, che indossavanmo un passamontagna, hanno ...dia Milano per Roberta Martini . L'imprenditrice e influncer, ex modella, è stata rapinata nel suo appartamento da tre uomini che l'hanno legata con delle fascette. Mentre era ... Roberta Martini shock, legata e rapinata: notte di terrore per l'ex top model I malviventi hanno svuotato la cassaforte, dove c'erano 5mila euro in contanti e vari gioielli il cui valore è in via di quantificazione ...Notte di terrore a Milano per Roberta Martini. L'imprenditrice e influncer, ex modella, è stata rapinata nel suo appartamento da tre uomini che l'hanno legata con delle ...