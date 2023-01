Nonno costruisce per i nipoti una pista da slittino di 61 metri

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un nonno del Minnesota ha costruito un paese delle meraviglie invernale per i suoi. L’uomo, di nome Steve, ha costruito unadalunga 200 piedi (circa 61), racconta la figlia, Nicole Warner. Nicole ha pubblicato un video su TikTok che mostra la costruzione del percorso, che il padre ha impiegato 80 ore per completare. @itscocomoyo It took him 80 hours #grandpaoftheyear #sledding #minnesotacheck ? Sleigh Ride (Sped Up) – The Ronettes La stessa ha affermato che i figli hanno votato per denominare lain suo onore, chiamandola “Papa Bear Plunge”. “Hanno già passato ore sulloe hanno in programma di usarla per il resto dell’inverno”, ha detto Warner. “Le loro reazioni sono state impagabili, sorrisi da un orecchio all’altro”. L'articolo ...