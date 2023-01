Nonna Natalina fa impazzire Tik Tok. Oltre 800mila follower per i ravioli

LA NAZIONE

A 87 anni è diventata la star del social più gettonato dai giovani. Boom di like per la pasta fatta a mano. Il nipote realizza i video: 'Racconto il nostro rapporto quotidiano'. Lei: 'Mi saluta chi ...VITERBO - Festa grande ieri in casa Marino per un compleanno molto speciale:ha festeggiato 100 anni. Un secolo di vita che sembra non pesare sulle spalle di questa arzilla donna. La famiglia Marino festeggia i 100 anni di. Ieri mattina la ... Nonna Natalina fa impazzire Tik Tok. Oltre 800mila follower per i ... A 87 anni è diventata la star del social più gettonato dai giovani. Boom di like per la pasta fatta a mano. Il nipote realizza i video: "Racconto il nostro rapporto quotidiano". Lei: "Mi saluta chi no ...Natalina Moroni di Sansepolcro è diventata una star del social che spopola fra i ragazzini: grazie al nipote e alla genuinità delle ricette che propone ...