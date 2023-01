“Non usateli” Allerta dell’Oms sugli sciroppi per la tosse | quali sono

(Di venerdì 13 gennaio 2023)contaminati, scatta l’Oms. La notizia viene diffusa direttamente attraveso la nota dell’Organizzazione mondiale della sanità Europa e nello specifico interessa ben due medicinali normalmente usati per la cura di sintomi influenzali come raffreddore eprodotti dall’azienda indiana Marion Biotech.contaminati, due farmaci non soddisfano gli standard e le specifiche dità. Trattasi nello specifico degliantinfluenzali Ambronol e Dok-1 Max in seguito alla segnalazione resa all’Oms il 22 dicembre 2022 e alla luce dei risultati delle analisi condotte su campioni di prodotto dai laboratori nazionali di controllotà del ministero della Salute uzbeko. Leggi anche:per la...

