Non si capisce Pd | la risposta si Schlein sulla scissione è un caso

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ellyin corsa per la segreteria del Partito democratico è stata ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, giovedì 12 gennaio. In studio c'era anche Alessandra Sardoni, giornalista di La7: "Cosa succede se lei vince e se lei perde? C'è il rischio della?. "Critico il modello di sviluppo attuale, perché ha alimentato le diseguaglianze e sta distruggendo letteralmente il pianeta", risponde la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Laappare un po' fumosa. "Cosa vuol dire modello di sviluppo attuale?", la incalza Sardoni. "Vediamo che la povertà aumenta e non è successo perma per precise scelte politiche", ribatte. "Ma non ho capito se vince o se perde cosa farà...", commenta la giornalista.parla poi del voto online che ha spaccato il Pd sulle ...

Formiche.net

... com'è norma in questa nostra Italia, in realtàc'è tutta questa speculazione che si vorrebbe far credere; anzi la problematica è estremamente semplice, tanto che laanche un bambino. E ...... forse per avvertire la sorella del pericolo, forseche ormai è troppo tardi e tenta di ...dal treno a Riccione - guarda L'INCHIESTA - L'indagine ha però accertato che le due sorelle... Francesco, Benedetto e chi non capisce la tensione polare Non ho capito la posizione del Governo, ovviamente credo che non sia il caso di entrare in polemiche, ma di pensare a quello che dobbiamo fare. Alla luce dei risultati del dibattito pubblico, infine, ...Che cosa è successo ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi Tutto sembrava essere sereno e tranquillo quando a un certo punto, nel cuore della notte, l ...