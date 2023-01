“Non mi vedo solo come una donna” | Janelle Monáe sull’essere non binaria

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 13 gennaio 2023), 37 anni, si è aperta sull’importanza di parlare pubblicamente della sua identità di genere nonin una nuova intervista al The Jess Cagle Show di SiriusXM. La musicista e attrice protagonista del film Netflix Knives Out– Glass Onion ha spiegato il suo approccio nel parlare della sua identità equesto possa avere un impatto sugli altri. “Penso che si trattidi onorare la propria verità e la propria autenticità, qualunque cosa possa sembrare“, ha dettoalla conduttrice ed ex caporedattrice di People Jess Cagle. “Non sono una persona arrogante che pensa di avere tutte le risposte, quindi credo che per me si tratti di assicurarmi di dire alle persone: “Indaga ulteriormente su chi sei”, capisci?“.ha proseguito incoraggiando ...