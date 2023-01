Noce moscata | ha davvero effetti allucinogeni?

ilmessaggero.it

L'ipotesiallucinogena . Gli effetti allucinogeni della. Amici, scoppia il caso Capodanno. C'è attesa per la puntata di Amici che andrà in onda domenica 15 gennaio su ...ROMA - Un grave comportamento messo in atto la notte di Capodanno è valso un duro provvedimento disciplinare per alcuni allievi di Amici 22. È quanto emerso dalle anticipazioni del nuovo pomeridiano ... Amici 22 e l'ipotesi della noce moscata sniffata dagli allievi, perché la spezia può essere pericolosa: gli ef Cos'è successo la notte di Capodanno nel talent show di Maria De Filippi Valeria dopo l'eliminazione avrebbe risposto così ai fan ...Dopo le anticipazioni della puntata di Amici 22 nella quale è stata eliminata Valeria sono state diffuse le chat dell'ex allieva sul caso "noce moscata" Il caso della noce moscata ad Amici 22 non ha ...