No | secondo i Cdc i vaccini anti-Covid non hanno causato 16 000 decessi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Aiuta Facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 3421829843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 6 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato il video di un’intervista a «Peter McCullough». Nel filmato, l’intervistatore domanda a McCullough se iuccidono le persone. L’intervistato risponde affermativamente, dichiarando che in base ai dati forniti dai Centers for disease control and prevention (Cdc) – l’agenzia di salute pubblica statunitense – aggiornati a dicembre 2022, 16 mila statunitensi sarebbero deceduti «pochi giorni dopo essere stati vaccinati». Si tratta di una notizia infondata. Innanzitutto, Peter A. McCullough è un cardiologo statunitense che ha veicolato notizie false e fuorvisulla ...

