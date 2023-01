No! In questa foto Mike Tyson non si trova in sedia a rotelle a causa dei vaccini anti Covid

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Teorici e sostenitori della dannosità deicontro il Coronavirus cercano spesso testimonial per la loro: a volte, capita che alcuni personaggi noti vengano eletti a ricoprire il ruolo a loro insaputa. Questo è quello che, nel caso che andremo a vedere, è successo a. A scatenare le illazioni dei No Vax è stata unadell’ex campione di pesi massimi in. Per chi ha fretta: Sta circolando sui social unadell’ex campione di pesi massimisulla. L’immagine viene condivisa insieme a una citazione a lui attribuita in cui spiegherebbe come a debilitarlo sia stato il vaccino ...

