"Non fateironici o provocatori a sconosciuti"; "evitate di indossare oggetti di valore"; "ricordate che l'aggressore osserva e seleziona le vittime anche sulla base di alcuni particolari come gioielli ..."Non fateironici o provocatori a sconosciuti"; "evitate di indossare oggetti di valore"; "ricordate che l'aggressore osserva e seleziona le vittime anche sulla base di alcuni particolari come gioielli ... 'Niente sorrisi e abiti vistosi per evitare stupri', è polemica nelle ... (ANSA) - UDINE, 13 GEN - 'Non fate sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti'; 'evitate di indossare oggetti di valore'; 'ricordate che ...Infuria la polemica a Cividale del Friuli per i consigli alle ragazze, potenziali vittime di violenza di genere, contenuti in un opuscolo realizzato e distribuito dal Comune nelle scuole superiori del ...