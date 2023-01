“Niente abiti succinti” | polemiche per l’opuscolo anti-violenza del comune di Cividale distribuito a scuola

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Fa discuteredaldidel Friuli e dalla Regione Friuli Venezia nelle scuole superiori della cittadina vicino Udine: contiene consigli per le potenziali vittime di violenze di genere, tra i quali “evitare abbigliamento stravagante o succinto” che potrebbe “richiamare l’attenzione di persone particolarmente violente che hanno travisato le intenzioni della vittima”. “Non fate sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti – si legge – e ricordate che l’aggressore osserva e seleziona le vittime anche sulla base di alcuni particolari come gioielli e l’abbigliamento eccessivamente elegante o vistoso”. Un vademecum ritenuto “inaccettabile” dagli studenti. Beatrice Bertossi, coordinatrice del Movimento studentesco per il futuro, spiega. “Le nostre rivendicazioni riguardano l’educazione ...

Giorgio a 11 anni ha costruito tutto da solo con legno e cera "sorrisi eprovocatori": polemica per l'opuscolo anti - stupro nelle scuole di Cividale del Friuli ...' sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti '. Non indossare gioielli o 'oggetti di valore'. Banditi'troppo eleganti o vistosi'. 'Non guardate insistentemente e non fate commenti .../01/2023 06:00:00 Da Cannes al pieno delirio della politica siciliana è stato un attimo, niente tappeti rossi e nemmeno abiti di gran galà… Leggi ...Niente «sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti». Non indossare gioielli o «oggetti di valore». Banditi abiti «troppo eleganti o vistosi». «Non ...