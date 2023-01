Neve | piste ok | in Molise parte stagione sci fondo

ilmessaggero.it

... nonostante la pocacaduta negli ultimi giorni, siamo riusciti a preparare l'anello turistico ...che arrivi qualche copiosa nevicata che potrà consentirci di preparare al meglio tutte leper ...La conferma, che era comunque sotto gli occhi di tutti conda sci verdi con strette lingue di, arriva da Geosphere Austria che ha comparato il manto nevoso durante le festività natalizie ... Abruzzo, finalmente la neve: piste aperte nel weekend (ma incassi giù del 50%). Da Ovindoli a Roccaraso: ecco Nonostante le scarse precipitazioni e le temperature che nelle ultime settimane sono state più primaverili che invernali, a Capracotta (Isernia) parte la stagione dello sci di fondo. Lo annuncia il si ...Le nostre Alpi sono in agonia: negli ultimi sei secoli non c'è mai stata così poca neve come quest'anno, come conferma un nuovo studio ...